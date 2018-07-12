Армия Путина ответственна за смерти людей на Донбассе - РФ должна отвести войска и остановить поддержку боевиков - генсек НАТО

12.07.2018 14:11

Власти Российской Федерации несут полную ответственность за напряженную ситуация на Востоке Украины из-за вооруженного конфликта. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление по конфликту на Донбассе во время совместного брифинга с Петром Порошенко в Брюсселе, передает "Диалог.UA".

"НАТО сохраняет прочную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и решительно осуждает незаконную аннексию Крыма Россией", - заявил Столтенберг. Кроме того, генсек особенно акцентировал внимание на том, что на Донбассе не выполненяются минские соглашения.

"На Востоке Украины ситуация остается серьезной с ежедневным нарушением режима тишины и прав человека... Россия несет особую ответственность. Она должна отвести свои войска и остановить поддержку боевиков в Украине", - заключил он.