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Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
Недавно в "ДНР" нанес визит одиозный боевик Игорь Безлер заявивший, что многие даже не представляют масштабы воровства, которым занимаются Захарченко и его "кошелек" "министр" Тимофеев.
По словам Безлера, Захарченко и Ко уже разграбили все, что можно разграбить, "республика" уничтожена, люди живут, как скот. Нелестные отзывы в свой адрес получил и лично главарь "ДНР", ближайшее окружение которого уже вовсю занимаемся подготовкой к предстоящим "выборам" главаря "республики", передает "Диалог.UA".
Боевик заявил, что по вине Захарченко уничтожены в "ДНР" практически все работающие на момент 2014 года шахты, поэтому вообще непонятно, из каких именно соображений главарь рассказывает пропагандистским СМИ об "успехах" угледобывающей отрасли в ОРДО. "На данный момент тупое и бездарное руководство ДНР сделало все, чтобы эти предприятия были уничтожены.
Я не знаю, про какой миллион тонн угля рассказывал безмозглый Захарченко, но шахтное оборудование порезано на металл. Туда же ушли шахтные кабели, вырезаны главные вентиляционные установки, глубинные насосы для откачки грунтовых вод, режутся копры", - написал террорист в соцсети.
Он также заявляет, что вместо того чтобы заниматься "поднятием с колен" "освобожденной от хунты" "республики", Захарченко и его шестерки занимаются личным пиаром, не забывая при этом набивать себе туго карманы. При этом террорист подчеркнул, что большинство сторонников "ДНР" даже представить себе не могут, какую яму ОРДО своим бездарным правлением выкопал Захарченко.
По словам Безлера, "республика" на грани. "В кабинете одного высокопоставленного чиновника меня спросили про отношение к дерьму, что периодически после возлияний штурмует Лондон и освобождает бабушку из Рейкьявика. Мой ответ был краток – МРАЗЬ", - заявил в соцсети террорист.
Теги: Донбасс, СМИ, шахта, катастрофа, ДНР, Захарченко, воровство, Безлер (Бес)
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