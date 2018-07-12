Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение

12.07.2018 14:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение

Среди боевиков «ДНР» и российских оккупантов во временно оккупированном Донецке вспышка инфекционных заболеваний. Большое количество боевиков сегодня доставлено в областное инфекционное отделение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Среди боевиков «ДНР» и российских оккупантов во временно оккупированном Донецке наблюдается вспышка инфекционных заболеваний. По сообщению дончан большое количество боевиков сегодня утром привезли в областное инфекционное отделение.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«ФБ Донецк 10.00 На Постышева стоит пустой Урал (в треугольник 13), толпа орков возле 1 гор. больницы ==== Захворали?»,
«Д…я напала? Там таки областная инфекцонная....»,
«Если там областная инфекционная… то выводы невеселые. Совсем невеселые».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, инфекция, ДНР, боевики, соцсети, оккупанты, заболевания
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх