Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение

12.07.2018 14:32

Среди боевиков «ДНР» и российских оккупантов во временно оккупированном Донецке вспышка инфекционных заболеваний. Большое количество боевиков сегодня доставлено в областное инфекционное отделение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Среди боевиков «ДНР» и российских оккупантов во временно оккупированном Донецке наблюдается вспышка инфекционных заболеваний. По сообщению дончан большое количество боевиков сегодня утром привезли в областное инфекционное отделение.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«ФБ Донецк 10.00 На Постышева стоит пустой Урал (в треугольник 13), толпа орков возле 1 гор. больницы ==== Захворали?»,

«Д…я напала? Там таки областная инфекцонная....»,

«Если там областная инфекционная… то выводы невеселые. Совсем невеселые».