Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Давно не рады "ру***ому миру": почему жителям Донбасса надоели и боевики "Л/ДНР", и кураторы из РФ - Волкер

12.07.2018 16:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Давно не рады "ру***ому миру": почему жителям Донбасса надоели и боевики "Л/ДНР", и кураторы из РФ - Волкер

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей боятся протестовать, несмотря на то что они против агрессии РФ и "Л/ДНР".

Специальный представитель США в Украине Курт Волкер подчеркнул, что жители временно оккупированного Донбасса уже далеко не рады приходу "русского мира", передает "Диалог.UA".

"Народные республики несвободные общества, в которых люди могут сами выбирать своих лидеров и т. д. То что люди не протестуют, не означает, что они счастливы. Разочарование практически у всех", - уверен Волкер.

По его словам, местное население разочаровано не только местными сепаратистами, но также и их кураторами из Российской Федерации. Также Волкер добавил, что жители оккупированных территорий Донбасса недовольны "Л/ДНР", так как мирная жизнь закончилась именно с вторжением РФ в Украину.



Теги: Россия, США, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, боевики, кураторы, РФ, Волкер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх