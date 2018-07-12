Оккупанты РФ активизировались у Светлодарска: детали провокаций противника и мощный ответ ВСУ

12.07.2018 09:26

Штаб ООС сообщает, что незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" атаковали из гранатометов позиции ВС Украины вблизи Крымского. В течение минувших суток, 11 июля, российско-оккупационные войска нарушали режим "тишины" на луганском направлении, передает "Диалог.UA".

У Станицы Луганской боевики выпустили несколько очередей из крупнокалиберного пулемета в сторону позиций Вооруженных сил Украины, в очередной раз сорвав решения Трехсторонней контактной группы. "Огневому воздействию подверглись защитники Новолуганского, Светлодарска и Луганского”, - указано в сообщении ООС.

Также отмечается, что противник значительно активизировался на Светлодарском направлении. Именно здесь, боевики 7 раз открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил.