Переселенцы из Крыма и Донбасса могут спать спокойно: суд признал незаконными проверки по месту жительства

12.07.2018 22:06

Украинские правозащитники праздную громкую победу над бюрократами. Они уверяют: теперь вынужденные переселенцы могут не переживать, что пропустят очередную верификацию (проверку) и останутся без социальных выплат.

В июле 2018 года Апелляционный административный суд поставил жирную точку в затянувшемся споре между ВПО и чиновниками, отменив проверки для переселенцев, сообщает "Диалог.UA".

Такую информацию во время пресс-конференции озвучил представитель Украинского хельсинского союза Максим Щербатюк. При этом правозащитник считает такое решение революционным и называет победой гражданского общества в плане защиты прав пострадавших от военного конфликта украинцев. Щербатюк подчеркнул: отныне не один орган не имеет право осуществлять проверки переселенцев по месту жительства.

Юристы отмечают, что подобный контроль противоречит нормам законодательства, ограничивая права человека на свободу передвижения. Кроме того, они напоминают, что пенсия, являясь зачасту единственным источником дохода для пожилого гражданина, является не одной из социальных выплат, а имуществом человека. И оно не может быть отнято на основании проверок. Однако юристы также советуют такие проверки не игнорировать (во всяком случае, пока).

Несколько решений судебных инстанций в пользу ВПО действительно принято, но практика показывает, что и решение суда для многих чиновников не указ. Кроме того, сами вынужденные переселенцы из Крыма и зоны военных действий на востоке Украины отмечают, что проверки все равно продолжаются, как ни в чем не бывало. Об этом они пишут в тематических сообществах социальных сетей.

При этом вынужденные переселенцы советуют друг другу верификации не избегать, ведь потерять пенсию или социальные выплаты легко, а вот восстановить быстро не получится.