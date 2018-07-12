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"Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
Если Россия продолжит задерживать суда, которые следуют в украинские порты через Азовское море, то украинская сторона инициирует принятие санкций в отношении российских портов в Черном море.
Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Диалог.UA".
Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заметил, что оккупация Азовского моря является частью политики агрессора по аннексии Крыма, тогда как теперь Москва готовит для Украины новую большую провокацию.
Он убежден, что все остановки кораблей, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска, происходят специально, по указу высшего руководства РФ. По его словам, уже более трех месяцев наблюдается одинаковая ситуация, когда сотрудники спецслужб России останавливают корабли в Азовском море без каких-либо причин и полномочий.
Омелян считает, что подобные действия направлены на то, чтобы отпугнуть международные компании от работы с украинским морским рынком. Он рассказал, что все суда проходят тщательный досмотр, после чего члены экипажа вынуждены ждать разрешения на проезд по несколько часов. В связи с этим некоторые компании несут убытки.
Министр отметил, что в ближайшее время будет собрана комиссия, которая суммирует факты незаконных остановок и передаст материал в министерство, которое обратится в СНБО для того, чтобы там составили обращение в ЕС для введения санкций на российские порты в Черном море.
Российская сторона всем своим видом и действиями подтверждает информацию украинской разведки о нападении с Азовского моря, но там их уже будут ждать украинские солдаты.
Страны Запада не могут бороться за Азовское море, так как не могут попасть в его акваторию, из-за этого Россия наращивает там свой потенциал и хочет отжать эту территорию.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, Мариуполь, ЕС, Черное море, СНБО, санкции, РФ
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