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Архив - Донецкая область

Важно для всего мира: Посол Франции о соблюдении прав жителей неподконтрольного Донбасса

12.07.2018 08:18
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Важно для всего мира: Посол Франции о соблюдении прав жителей неподконтрольного Донбасса

Соблюдение конституционных прав жителей временно неподконтрольной части Донбасса, как граждан Украины, важно не только для страны, но и для всего мира. Об этом в эксклюзивном комментарии «Донецким новостям» заявила чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон в ходе визита 11 июля в Мариуполь.
«Соблюдение прав жителей, оставшихся на неподконтрольной территории, очень важно. Причем, важно не только для Донбасса, для Украины, это важно для всего мира. В данном случае речь идет о принципах, которые должны соблюдать все страны мира. Поэтому мы настаиваем на соблюдении прав людей, живущих на территории, временно неподконтрольной украинской власти», – сказала посол.
Изабель Дюмон подчеркнула, что обсуждение этого вопроса занимает основную часть переговорного процесса и во Франции, и в Германии. «Это очень важный вопрос. И очень важно его решение», – констатировала она.



Теги: Донбасс, Франция, права, посев, неподкотрольная территория
 
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