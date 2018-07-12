Волкер - На Донбассе танков РФ больше, чем у Англии, Франции и Германии вместе взятых

12.07.2018 20:26

Военное присутствие РФ в Донбассе очевидно и не требует дополнительных доказательств. Об этом сказал специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер в интервью Bild, пишет Gazeta.ua, передает dnews.dn.ua.

«Оккупированная территория на самом деле очень маленькая, но там танков больше, чем у Великобритании, Франции и Германии вместе взятых. В 2014 году их еще там не было. То есть они откуда-то прибыли. И я говорю: это на 100% российское вооружение. У меня просто не хватает воображения, чтобы поверить, что это вооружение попало туда откуда-то еще», – заявил он.

Спецпредставитель отметил, что «ДНР» и «ЛНР» создала Россия. Она хотела замаскировать свою роль в конфликте и укрепить противостояние.

Волкер заявил, что если бы наблюдатели ОБСЕ фиксировали не только количество оружия, но и его серийные номера и происхождение, доказательная база российской агрессии была бы обеспечена, но это не входит в оговоренные сторонами полномочия миссии. «В ОБСЕ там определенная задача. Было бы непорядочным ставить ее в ситуацию, которая может оказаться для нее опасной. Тем не менее, я говорю: если эта информация была бы доступна в Германии, Франции, США или где-то еще, то у нас не было бы никаких сомнений относительно того, что происходит», – заявил он.

Вместе с тем, Волкер отверг аргументацию, что присутствие российских танков на востоке Украины является недоказанным. «Я нахожу это странным. Почему нужно доказывать что-то, что можно видеть собственными глазами?», – смеется представитель США.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет незаконным вооруженным формированиям «ДНР» в основном оружие советского производства.