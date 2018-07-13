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Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США

13.07.2018 21:30
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Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США

Украинские военные после вывешивания флага Италии на передовой, решили посмеяться над боевиками, подняв флаг США.

Фонда помощи украинским военным «Повернись живим» сообщает, что после провокации с флагом Италии на передовую массово прибыли представители СМИ боевиков, и начали выпускать материалы о якобы подготовке украинской армии к наступательным действиям.

В фонде добавили: «Но бойцы 92-й бригады не остановились на достигнутом, решив еще больше напугать террористов батальона „Пятнашка“, не так давно оставшегося без своего командира. Эстафету приняли соседи, вывесив за несколько десятков метров флаг США».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, флаг, боевики, ВСУ
 
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