Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США

13.07.2018 21:30

Украинские военные после вывешивания флага Италии на передовой, решили посмеяться над боевиками, подняв флаг США.

Фонда помощи украинским военным «Повернись живим» сообщает, что после провокации с флагом Италии на передовую массово прибыли представители СМИ боевиков, и начали выпускать материалы о якобы подготовке украинской армии к наступательным действиям.

В фонде добавили: «Но бойцы 92-й бригады не остановились на достигнутом, решив еще больше напугать террористов батальона „Пятнашка“, не так давно оставшегося без своего командира. Эстафету приняли соседи, вывесив за несколько десятков метров флаг США».

Источник: https://donpress.com