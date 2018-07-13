Последние новости раздела
- Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный21:45
- Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США21:30
- В «ДНР» заявили о «негативном» отношении к вопросу ввода миротворцев ООН18:45
- Жители ОРДО сообщают о дефиците некоторых продуктов16:55
- Водолазы-саперы обследуют Азовское море в районе Мариуполя15:31
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев14:28
- Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть14:03
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США
13.07.2018 21:30
Украинские военные после вывешивания флага Италии на передовой, решили посмеяться над боевиками, подняв флаг США.
Фонда помощи украинским военным «Повернись живим» сообщает, что после провокации с флагом Италии на передовую массово прибыли представители СМИ боевиков, и начали выпускать материалы о якобы подготовке украинской армии к наступательным действиям.
В фонде добавили: «Но бойцы 92-й бригады не остановились на достигнутом, решив еще больше напугать террористов батальона „Пятнашка“, не так давно оставшегося без своего командира. Эстафету приняли соседи, вывесив за несколько десятков метров флаг США».
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, флаг, боевики, ВСУ
Читайте также:
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- В Луганск приехал поезд с украинским флагом на вагоне
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия
- Столица ИГИЛ в Сирии освобождена от боевиков
- Янукович призвал к переговорам с террористами Донбасса и пообещал лично организовать встречу Украины и боевиков "ЛНР/ДНР". ВИДЕО
- ГУР: В Донбассе назревает конфликт офицеров РФ и местных боевиков
- Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный21:45
- Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США21:30
- В «ДНР» заявили о «негативном» отношении к вопросу ввода миротворцев ООН18:45
- Жители ОРДО сообщают о дефиците некоторых продуктов16:55
- Водолазы-саперы обследуют Азовское море в районе Мариуполя15:31
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев14:28
- Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть14:03
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- В Украине запретили популярный препарат от отравления22:11
- Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный21:45
- Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США21:30
- Зачем в дома и квартиры украинцев придут аудиторы21:15
- Эти продукты опасно употреблять вместе с алкоголем21:00
- В Украине заблокируют еще 180 сайтов19:48
- «Есть вероятность паники»: спецслужбы «ДНР» приведены в боевую готовность19:15
- В ОРДО трупы боевиков собирают на «зеленках у поселков»19:00
- В «ДНР» заявили о «негативном» отношении к вопросу ввода миротворцев ООН18:45
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- В Украине запретили популярный препарат от отравления22:11
- Названы уникальные свойства арбуза16:38
- Негативная энергетика и тяжелая судьба: 7 имен, которыми лучше не называть девочек16:22
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Как есть дыни и арбузы без риска отравления09:35
- Что делать, если потеют ноги09:00
- Нехватка солнечных дней сводит человека с ума08:00
- Названы опасные симптомы женских болезней13:27
- Проверки переселенцев на дому отменены? Вы это серьезно?13:04
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»