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Архив - Донецкая область

Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть

13.07.2018 14:03
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Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть

Известный украинский журналист в Москве Роман Цимбалюк на своей странице в социальной сети Facebook высказал мнение относительно будущего рушащихся псевдореспублик «ЛДНР», которые получали финансирование и военную помощь от России, о чем пишет replyua.net.

Так, журналист отметил, что отъезд российского писателя-террориста Захара Прилепина из «ДНР» свидетельствует о том, что Кремль уже не пытается спасать ситуацию с рушащимися псевдореспубликами. Кроме того, этот факт также является и сигналом того, что Москва постепенно перестает вливать деньги в свой сепаратистский проект на востоке Украины. В частности, Цимбалюк заявил: «Всем известно, кто бежит с корабля первым. Но здесь не о крысах. Корабль не тонет. Пока не тонет, но интенсивно гниет. Возвращение в Москву российского боевика Евгения Прилепина свидетельствует о том, что Кремль уже не пытается декорировать треснувшую витрину «русского мира»… Москве совсем не хочется тратить деньги на этот балаган. В будущем они будут делать еще старательней вид, что ничего не происходит».

Помимо прочего Цимбалюк уточнил, что новостью о прекращении Прилепиным своей «боевой» деятельности власти страны-агрессора, помимо всего прочего, попытались отвлечь внимание своего народа от рекордного повышения пенсионного возраста. 



Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
 
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