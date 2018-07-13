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Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев

13.07.2018 14:28
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Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев

Сергей Наев прокомментировал возможность того, что Россия после завершения ЧМ-2018 может пойти на обострение на Донбассе.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев считает, что есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе.


В частности, Наев прокомментировал возможность того, что Россия после завершения футбольного чемпионата мира может пойти на очередное обострение, вплоть до полномасштабного вторжения в Украину.

"Если такие признаки будут, мне станет об этом известно сразу. Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель - оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию", - считает Наев.

Командующий ООС также подчеркнул, что агрессия России только сплотила украинцев.

"Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро", - заявил Наев.

Напомним, ранее Наев рассказал, что добровольцам и волонтерам на Донбассе запрещено находиться на передовой.

Он также выразил обеспокоенность обострением ситуации по обе стороны линии разграничения и случаями гибели мирных жителей Донбасса.

Источник : http://hronika.info/ukraina/ 



Теги: Донбасс, война, мир, противостояние, вторжение
 
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