Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе

13.07.2018 11:50

Президенту России Владимиру Путину не выгодна широкомасштабная война, абоевые действия в Донбассе «могут закончиться быстро».

Такое заявление сделал командующий объединенных сил Сергей Наев. В частности, он отметил: «Если такие признаки будут, мне станет об этом известно сразу. Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель — оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке».

По его словам, Путин и сам не понимает, какую «катастрофическую ошибку» допустил. Наев добавил: «Собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами российского государства. Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию».

При этом, отвечая на вопрос, когда может закончиться война в Донбассе, Наев подчеркнул: «Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро».

Источник: https://donpress.com