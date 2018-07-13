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Конфликт между «правительством «ДНР» и Кремлем: фигура Захарченко по угрозой
Главный боевик «ДНР» Александр Захарченко продолжает захватывать предприятия на оккупированных территориях, чем усугубляет и без того непростую ситуацию в отношениях с Москвой. Некоторая «внутренняя» информация из Кремля опубликована в Telegram-канале «Незыгарь».
«Продолжается монополизация экономики приближенными действующего Захарченко, активно используется «государственный» ресурс для борьбы с конкурентами и рейдерских захватов имущества. Под ударом оказались угольная и железнодорожная отрасли, заканчивается поглощение сельского хозяйства и машиностроения. Конфликт «правительства «ДНР» (Захарченко, Тимофеева) и правительства Российской Федерации (Козак, Назаров) перешел в открытую фазу», — сказано в сообщении.
В начале года, сообщает «Назыгарь», пост «куратора» покинул Владислав Сурков.
«Формирование элиты на основе Сурковских построений провалилось… Повсеместно наблюдается просачивание в систему власти старых аппаратчиков и функционеров, происходит изоляция команды Захарченко, внутри которой тоже происходят расколы, спровоцированные несправедливым распределением ресурсов».
В марте этого года была заблокирована работа предприятий, закупающих уголь в «республиках». Сокращено выделение средств для «Л/ДНР», программа финансирования на третий квартал не утверждена. В связи с этим наблюдаются сбои в социальных и бюджетных выплатах на оккупированных территориях.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, конфликт, Кремль, ДНР, Захарченко
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