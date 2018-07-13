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Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
Подростки из семей ВПЛ столкнулись с очередной трудностью – они получают паспорт в 14 лет без прописки, передает MRPL.CITY со ссылкой на Ужгородский пресс-клуб.
В Украине подняли вопрос подростков-переселенцев, которые, не имея недвижимости на подконтрольной правительству территории, получают свой паспорт без указания прописки, хотя в паспортах родителей эти данные есть. Таким образом юные переселенцы могут столкнуться с рядом проблем, к примеру, при поступлении в учебное заведение или на выборах.
«Могут быть проблемы при желании получить высшее образование или гипотетически ребенок может приехать из оккупированной территории и не иметь справки с местом регистрации. Это также может быть проблема и избирательного характера: человек в 18-летнем возрасте, нигде не зарегистрированный, не может голосовать даже на общенациональных выборах. Трудности могут возникнуть и в имуществе», - объясняет советник Министерства социальной политики по вопросам внутренне перемещенных лиц в Закарпатской области Анжела Бабкина.
Она отметила, что этот вопрос очень болезненный, потому что, имея регистрацию родителей и имея собственный дом на востоке Украины, люди не могут зарегистрировать там ребенка. Только на Закарпатье проживает 1300 детей-переселенцев до 18 лет. При получении паспорта в 14 лет подросткам из неподконтрольного Донбасса вкладывают туда лист А4 с данными, но без регистрации. Родителей беспокоит вопрос - что делать, когда ребенку потребуется предоставить данные о прописке, которые получить невозможно.
«У меня в паспорте написано, что дети со мной и место прописки - Луганск. Но детям не регистрируют адрес. Справки с неподконтрольной территории мы принять не можем и домовой книги у нас нет», - говорит переселенка из Луганска Наталья Верещагина.
Начальник отдела регистрации места проживания Ужгородского горсовета Владимир Кравчук отметил, что горсовет регистрирует прописку при наличии паспорта и документов, подтверждающих право собственности именно в Ужгороде. При этом он уточнил, что несовершеннолетних должны регистрировать по месту прописки родителей.
«Об утверждении отдельных правил и порядка по регистрации ВПЛ в законодательстве не говорится. Зато четко прописано, что местом жительства ребенка является место жительства родителей. Все лица ВПЛ, которые имеют жилье в Ужгороде, получили регистрации. Что касается других, этот вопрос не урегулирован на законодательном уровне, и мы сталкиваемся с такими проблемами ВПЛ, зарегистрированных в Луганске, Донецке, как отсутствием информации оттуда. Эти вопросы надо поднимать на законодательном уровне», - утверждает Владимир Кравчук.
Теги: Украина, Донбасс, регистрация, паспорт, переселенцы, подростки
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