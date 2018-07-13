- Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный21:45
- Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США21:30
- В «ДНР» заявили о «негативном» отношении к вопросу ввода миротворцев ООН18:45
- Жители ОРДО сообщают о дефиците некоторых продуктов16:55
- Водолазы-саперы обследуют Азовское море в районе Мариуполя15:31
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев14:28
- Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть14:03
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный
Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ
С начала сегодняшнего дня пророссийские боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения украинский боец. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Один раз противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.
В частности, враг открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское, что на Луганском направлении; Марьинка, Опитне, Каменка, что на Донецком направлении; Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино, что на Мариупольском направлении. А защитников Водяного враг обстрелял из 120-мм миномета.
"К сожалению, в результате активных боевых действий российских оккупантов один наш воин получил ранения. Потери врага уточняются", – отметили в сообщении.
Напомним, на протяжении суток 12 июля боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе два раза – из тяжелого вооружения. В результате активных боевых действий трое украинских бойцов получили ранения.
Ранее сообщалось, что за предыдущие сутки, 11 июля, на Донбассе противник 17 раз открывал огонь по позициям украинских военных, в результате обстрелов один украинский боец получил ранения.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, война, военные, ВСУ, обстрелы, ООС
- Муженко после визита в зону АТО: "Враг всё больше наглеет"
- Волонтер: ВСУ пошли вперед!
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео
- Кровавый июнь: все данные по обстрелам и потерям ВСУ в зоне АТО
- Боевики проводят военные учения и обстреливают ВСУ
- Под огнем: стали известны данные о потерях ВСУ в зоне АТО
- Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный21:45
- Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США21:30
- В «ДНР» заявили о «негативном» отношении к вопросу ввода миротворцев ООН18:45
- Жители ОРДО сообщают о дефиците некоторых продуктов16:55
- Водолазы-саперы обследуют Азовское море в районе Мариуполя15:31
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев14:28
- Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть14:03
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- В Украине запретили популярный препарат от отравления22:11
- Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный21:45
- Бойцы ВСУ запугивают боевиков «Пятнашки» флагом США21:30
- Зачем в дома и квартиры украинцев придут аудиторы21:15
- Эти продукты опасно употреблять вместе с алкоголем21:00
- В Украине заблокируют еще 180 сайтов19:48
- «Есть вероятность паники»: спецслужбы «ДНР» приведены в боевую готовность19:15
- В ОРДО трупы боевиков собирают на «зеленках у поселков»19:00
- В «ДНР» заявили о «негативном» отношении к вопросу ввода миротворцев ООН18:45
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- В Украине запретили популярный препарат от отравления22:11
- Названы уникальные свойства арбуза16:38
- Негативная энергетика и тяжелая судьба: 7 имен, которыми лучше не называть девочек16:22
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Как есть дыни и арбузы без риска отравления09:35
- Что делать, если потеют ноги09:00
- Нехватка солнечных дней сводит человека с ума08:00
- Названы опасные симптомы женских болезней13:27
- Проверки переселенцев на дому отменены? Вы это серьезно?13:04
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»