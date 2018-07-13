Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

13.07.2018 21:45

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ

С начала сегодняшнего дня пророссийские боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения украинский боец. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Один раз противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, враг открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское, что на Луганском направлении; Марьинка, Опитне, Каменка, что на Донецком направлении; Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино, что на Мариупольском направлении. А защитников Водяного враг обстрелял из 120-мм миномета.

"К сожалению, в результате активных боевых действий российских оккупантов один наш воин получил ранения. Потери врага уточняются", – отметили в сообщении.

Напомним, на протяжении суток 12 июля боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе два раза – из тяжелого вооружения. В результате активных боевых действий трое украинских бойцов получили ранения.

Ранее сообщалось, что за предыдущие сутки, 11 июля, на Донбассе противник 17 раз открывал огонь по позициям украинских военных, в результате обстрелов один украинский боец получил ранения.

Источник: https://www.segodnya.ua



