Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны

13.07.2018 09:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны

12 июля в Мариупольскую службу спасения поступил звонок от местного жителя о том, что в Центральном районе города обнаружены взрывоопасные предметы.

Как оказалось, мужчина проводил строительные работы на своем участке и увидел подозрительные предметы, о которых и сообщил в службу спасателей.

На место опасной находки были направлены сотрудники пиротехнического подразделения Главного управления ГСЧС. На месте спасатели идентифицировали находку как артиллерийские снаряды калибра 45 мм времен Второй мировой войны.

Пиротехники изъяли опасные предметы, которые в дальнейшем будут обезврежены в установленном порядке.

В сообщении спасатели еще раз напомнили гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать сотрудников ГСЧС по номеру «101».

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, война, Мариуполь, снаряд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх