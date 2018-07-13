В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны

13.07.2018 09:17

12 июля в Мариупольскую службу спасения поступил звонок от местного жителя о том, что в Центральном районе города обнаружены взрывоопасные предметы.

Как оказалось, мужчина проводил строительные работы на своем участке и увидел подозрительные предметы, о которых и сообщил в службу спасателей.

На место опасной находки были направлены сотрудники пиротехнического подразделения Главного управления ГСЧС. На месте спасатели идентифицировали находку как артиллерийские снаряды калибра 45 мм времен Второй мировой войны.

Пиротехники изъяли опасные предметы, которые в дальнейшем будут обезврежены в установленном порядке.

В сообщении спасатели еще раз напомнили гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать сотрудников ГСЧС по номеру «101».

Источник: http://zi.dn.ua