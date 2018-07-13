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Водолазы-саперы обследуют Азовское море в районе Мариуполя
Водолазы-саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в июле этого года начнут обследование Азовского моря.
Об этом сообщает Донбас.Реалии со ссылкой на главное управление ГСЧС в Донецкой области.
В планах спасателей нетехническая разведка рейда мариупольского порта. После этого ГСЧС планирует создать карту загрязненных и безопасных участков акватории моря. Однако из-за большого объема работ эта карта может появиться уже после летней навигации в октябре.
«Мы обследовали на наличие взрывоопасных предметов все пляжи, где находятся люди. И они полностью безопасны для отдыха. Но существует опасность, потому что море - это не суша, и здесь дать 100% гарантии минной безопасности невозможно. Меняются течения, ветер и взрывоопасный предмет может появиться там, где его не было», - объясняет заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Андрей Даник.
Для работ по подводному разминированию ГУ ГСЧС в Донецкой области получило от Мариупольского горсовета судно «Капитан Чусов», которое ранее перевозило туристов. Сейчас его ремонтируют и переоборудуют.
Напомним, в Мариуполе хотят создать Центр подводного разминирования акватории Азовского моря и подразделение морских спасателей.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, мины, саперы
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