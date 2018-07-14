Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс

14.07.2018 21:32

Российский наемник «ЛДНР» Антон Раевский раскрыл секреты о поставках российскими военными в ОРДЛО тяжелой бронетехники из России, передает donpress.com.

На своей странице в социальной сети Раевский пишет: «Абсолютно вся военная техника 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады ЛНР из РФ… Для переброски этой военной техники с территории РФ на территорию „ЛНР“ и „ДНР“ создаются группы из числа военнослужащих 7-й бригады, которые затем в составе колонн перегоняют эту военную технику в свою воинскую часть».

По его словам, Россия активно участвует в войне путем внедрения своих инструкторов на территорию «ЛДНР»: «Помимо российских советников по линии Министерства обороны РФ, личный состав батальонной разведки и бригадной разведки обучал российский инструктор, с его слов, по линии ФСБ РФ», — написал россиянин».