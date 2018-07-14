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Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс
Российский наемник «ЛДНР» Антон Раевский раскрыл секреты о поставках российскими военными в ОРДЛО тяжелой бронетехники из России, передает donpress.com.
На своей странице в социальной сети Раевский пишет: «Абсолютно вся военная техника 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады ЛНР из РФ… Для переброски этой военной техники с территории РФ на территорию „ЛНР“ и „ДНР“ создаются группы из числа военнослужащих 7-й бригады, которые затем в составе колонн перегоняют эту военную технику в свою воинскую часть».
По его словам, Россия активно участвует в войне путем внедрения своих инструкторов на территорию «ЛДНР»: «Помимо российских советников по линии Министерства обороны РФ, личный состав батальонной разведки и бригадной разведки обучал российский инструктор, с его слов, по линии ФСБ РФ», — написал россиянин».
Теги: Россия, Донбасс, оружие, разведка, боевик, ФСБ, ДНР, ЛНР, бронетехника, военная техника, Минобороны, РФ
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