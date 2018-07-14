Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ из-за «антитеррористической операции»

14.07.2018 19:51

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на проведение «антитеррористической операции».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Два вооруженных члена вооруженных формирований на блокпосте рядом с н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) вновь отказали патрулю Миссии в доступе к н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и в н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), ссылаясь на «соображения безопасности» и «проведение антитеррористической операции».

На блокпосте восточнее н. п. Казацкое (неподконтрольный правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя) два члена вооруженных формирований, один из которых был вооружен, не разрешили патрулю Миссии проехать в направлении н. п. Порохня (неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на необходимость получения допуска от их «командиров».

Кроме того, на временно оккупированных территориях Луганской области боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ к «военным объектам»:

«Член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к объекту вблизи Хрустального. Пребывая за пределами объекта, наблюдатели видели, что на его территории стояли 3 РСЗО».