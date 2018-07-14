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Кара сошла с небес: на Донбассе "метеорит" разнес ДРГ террористов
14.07.2018 16:49
На Донбассе неопознанный объект с неба свалился прямо на авто террористов, на котором они собирались сбежать от ответного огня защитников Украины.
Об этом сообщила волонтер и военный блогер Виктория Руденко на своей странице в Facebook. "Ребята звонили и рассказали странные вещи, которые сейчас происходят", - пишет она.
По ее словам, террористы как раз отступали и бросились в транспорт, чтобы сбежать. Именно в этот момент произошло непредвиденное.
"...И уже на радостях приготовились возвращаться в свое гнездо, как вдруг что-то прилетело... Прямо, высокоточно, филигранно в тот транспорт с веселыми орками ... Свидетели этого события утверждают, что это метеорит. Слава Украине!" - написала Руденко.
Источник Обозреватель
Теги: Донбасс, метеорит, террористы, ДРГ
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