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Наемники "ДНР" раскрыли вранье Путина по Донбассу: президента России в Сети сдали свои
Несмотря на полное отрицание российскими властями и лично Владимиром Путиным своего участия в войне на Донбассе, в Сеть продолжают поступать доказательства российской оккупации Донбасса. Один из российских наемников Антон Раевский, который воевал на востоке Украины, раскрыл новые данные о том, как российские военные поставляют боевикам "ЛДНР" из России тяжелую бронетехнику.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Напомним, ранее российский президент Путин утверждал, что боевики находят оружие и бронетехнику в "шахтах на Донбассе". Однако выяснилось, что абсолютно вся тяжелая бронетехника боевиков перебрасывается через границу с территории России. "Абсолютно вся военная техника 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады ЛНР из РФ… Для переброски этой военной техники с территории РФ на территорию "ЛНР" и "ДНР" создаются группы из числа военнослужащих 7-й бригады, которые затем в составе колонн перегоняют эту военную технику в свою воинскую часть", - написал он. Признание наемника производит впечатление масштабами и отлаженной схемой, которую используют российские военные для поддержания активной фазы войны на Донбассе. При этом Россия активно участвует в войне через внедрение и своих инструкторов. "Помимо российских советников по линии Министерства обороны РФ, личный состав батальонной разведки и бригадной разведки обучал российский инструктор, с его слов, по линии ФСБ РФ", - написал россиянин", - пишет российский наемник. В Сети отметили, что рано или поздно российский президент Путин предстанет перед международным трибуналом, так как количество свидетелей российской агрессии достигло критической массы, а доказательства больше нет возможности скрывать.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Путин, план, ДНР
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- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
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