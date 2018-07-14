Новый компромат на Путина: Стрелков впервые рассказал, как российские военные брали штурмом Дебальцево

14.07.2018 19:27

Один из первых главарей "ДНР" Игорь Стрелков рассказал, как российские военные участвовали в штурме Дебальцево зимой 2015 года, слив в Сеть компромат на российские власти.

С признаниями Стрелков выступил на своей странице в социальной сети, рассказал о боевом крыле российских военных, которое известно под названием ЧВК "Вагнера". Именно операция по штурму Дебальцево в январе — феврале на 2015 года получила широкую известность, однако официальные российские власти продолжают отрицать участие Москвы в войне на Донбассе. По его словам, данные бои стали "боевым крещением" для частных наемников из России. При этом Стрелков подчеркнул, что он отрицательно относится к ведению Россией войны в Сирии и считает необходимым бросить все доступные ресурсы российских военных на защиту так называемого "русского мира" на Донбассе против Украины. Стрелков сожалеет, что погибшие на Ближнем Востоке уже не смогут участвовать в войне против Украины, которую он видит в будущем неизбежной.

Источник "Диалог.UA"