- Переселенцы, воевавшие в АТО, получат жилье в текущем году20:58
- На оккупированных территориях начнет вещать еще одно украинское радио20:40
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба20:00
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС17:18
- На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ16:40
- В селах Донецкой области запустили социальный автобус15:20
- Из Франции на Донбасс прибыла партия гумпомощи14:49
- На Донетчине воры оставили без воды почти 5 населенных пунктов14:30
- «Для победы в войне»: в Украине создан Первый отдельный батальон ДУК ПС13:53
- «Выброс газа»: в «МЧС ДНР» назвали причину смерти сотрудников КП «Вода Донбасса» в Енакиево13:25
Новый компромат на Путина: Стрелков впервые рассказал, как российские военные брали штурмом Дебальцево
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Стрелков рассказал, как российские военные участвовали в штурме Дебальцево зимой 2015 года, слив в Сеть компромат на российские власти.
С признаниями Стрелков выступил на своей странице в социальной сети, рассказал о боевом крыле российских военных, которое известно под названием ЧВК "Вагнера". Именно операция по штурму Дебальцево в январе — феврале на 2015 года получила широкую известность, однако официальные российские власти продолжают отрицать участие Москвы в войне на Донбассе. По его словам, данные бои стали "боевым крещением" для частных наемников из России. При этом Стрелков подчеркнул, что он отрицательно относится к ведению Россией войны в Сирии и считает необходимым бросить все доступные ресурсы российских военных на защиту так называемого "русского мира" на Донбассе против Украины. Стрелков сожалеет, что погибшие на Ближнем Востоке уже не смогут участвовать в войне против Украины, которую он видит в будущем неизбежной.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Путин, Дебальцево, компромат, захват, Стрелков
- Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево
- Какой компромат Меркель могла передать спецслужбам на Путина
- В Германии опубликовали компромат на Путина
- На Западе опубликовали анонсированный сенсационный компромат на Путина
- Сепаратисты «ДНР» входят в Дебальцево - росТВ показали уникальное видео (ВИДЕО)
- Неутешительный прогноз для Донбасса: Россия еще два-три года будет держать здесь свои войска и раскачивать ситуацию
- Дороги Луганской области считаются худшими в Украине21:33
- Переселенцы, воевавшие в АТО, получат жилье в текущем году20:58
- На оккупированных территориях начнет вещать еще одно украинское радио20:40
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба20:00
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС17:18
- На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ16:40
- В селах Донецкой области запустили социальный автобус15:20
- Из Франции на Донбасс прибыла партия гумпомощи14:49
- На Донетчине воры оставили без воды почти 5 населенных пунктов14:30
- «Для победы в войне»: в Украине создан Первый отдельный батальон ДУК ПС13:53
- Вітамін, який захистить від укусів комарів22:42
- Медики назвали причину возникновения мигреней22:15
- Известный украинский певец меняет профессию – подробности21:48
- Дороги Луганской области считаются худшими в Украине21:33
- «Скоро грядет!»: синоптик рассказала, когда в Украину вернется «ташкент»21:18
- Переселенцы, воевавшие в АТО, получат жилье в текущем году20:58
- На оккупированных территориях начнет вещать еще одно украинское радио20:40
- В Украине началось серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО20:20
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба20:00
- Трамп о встрече с Путиным: «Большие результаты придут»19:38
- Вітамін, який захистить від укусів комарів22:42
- Медики назвали причину возникновения мигреней22:15
- Врачи: при боли в горле поможет мороженое18:30
- Советы, которые помогут побороть лень18:12
- Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ12:42
- Как ведут себя в любви женщины всех знаков зодиака09:25
- Учитесь мало говорить — слова и мысли влияют на нашу жизнь08:56
- Здоровье украинцев массово уничтожает поддельное масло07:45
- Что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на административные здания в Донецке, Луганске и Крыму?22:34
- Как получить свою пенсию за май-июнь?20:45
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО
- «Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- Цинизм оккупационных «властей ДНР»