Оккупанты подрываются на собственных минах

14.07.2018 19:00

Среди российских оккупантов растут небоевые потери, которые связаны с несогласованным минированием. Об этом сообщает СНБО.

Оккупанты создают специальные команды из состава инженерных подразделений для проведения проверок местности в районах, где планируется размещение НВФ.