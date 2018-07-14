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Оккупанты подрываются на собственных минах
14.07.2018 19:00
Среди российских оккупантов растут небоевые потери, которые связаны с несогласованным минированием. Об этом сообщает СНБО.
Оккупанты создают специальные команды из состава инженерных подразделений для проведения проверок местности в районах, где планируется размещение НВФ.
Теги: Донбасс, мина, подрыв, оккупанты
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