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Переселенцам придется подождать свои пенсии
Правительство не разрабатывает механизма по выплате задолженности пенсий внутренне перемещенным лицам.
Об этом заявила правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.
«С мая несколько тысяч переселенцев сидят без пенсий. Им не платят потому, что Министерство социальной политики внесло изменения в Постановление КМУ №365, согласно которому невыплаченные пенсии будут выплачиваться по специальной процедуре. Специальной процедуры еще нет. Процедура еще не разработана, никуда на рассмотрение не выносилась. Мы постоянно обращаемся в Министерство социальной политики, в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) – они отвечают отписками, что разрабатывается проект, как только он будет – так будет внесен на рассмотрение всем министерствам, которые имеют к нему отношение. Пока ждем», – сказала Одинцова.
По ее словам пенсионерам, которые прошли верификацию после приостановления пенсии, текущие выплаты производятся, а образовавшаяся задолженность не выплачивается, так как нет механизма.
Эксперт не согласна с заявлениями властей, что процедура верификации пенсионеров-ВПЛ значительно упрощена.
«Только недавно решением Минфина введены новые проверки для переселенцев. Подали список переселенцев, которые вроде бы выезжали на оккупированные территории более 60 дней. Поэтому ПФУ своим решением остановил выплату пенсий этим переселенцам», – сказала она раскритиковав уверения заместителя ПФУ Николая Шамбира о том, что «проверки переселенцев практически упразднены».
«При этом он забывает, что, к примеру, за последний месяц сократилась выплата пенсий на 100 тысяч переселенцев. Стабильно процент переселенцев не меняется, но почему-то пенсии выплачиваются все меньшему числу переселенцев», – подчеркнула Одинцова.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы, пенсии
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