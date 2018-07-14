Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового

14.07.2018 14:36

Нам каждый день рассказывают о том, что происходит на линии фронта, но мы почти ничего не знаем, о том, что происходит за ней. Хотя, там продолжают жить наши люди, и их жизнь состоит не только из принудительного участия в антиукраинских митингах или страданий от "украинских бомбардировок" (как показывают оккупационные СМИ), но и из будничных походов в магазины, поездок в общественном транспорте, хождений в больницы и школы, решении бытовых и личных проблем… "ОстроВ" решил показать эту жизнь, составив калейдоскоп фактов, о которые нам пишут люди, живущие там: наши коры, знакомые, просто читатели.

"С 1 июля проезд подорожал на 2 рубля, был 9, теперь – 11, независимо от дальности маршрута. Это в маршрутках, в автобусах – тоже на 2 рубля – был 8 руб., теперь – 10. Трамваев у нас в Макеевке давным-давно нет, (а в Донецке – другое дело). Троллейбусом не пользуемся. В прошлый четверг дочка коллеги ехала на троллейбусе, около 14.45 и ей сказали, что в этот день троллейбусы ходят только до 15.00, причину не назвали. Бензин (№ 92, № 95) – от 52 до 57 рублей, а приблизительно весной был 42 рубля, потом 2-3 месяца его вообще не было, все заправки стояли пустые. Газ для машин тоже подорожал не меньше. Благо, городской транспорт на солярке. Авто на дорогах города сейчас стало значительно меньше".

"В маршрутке сегодня люди говорили, что в связи с подорожанием бензина все продукты подорожали в среднем на 40%. А вообще каждый привоз продуктов или промтоваров – разные цены, дороже и дороже. В магазинах зачастую все – от шоколадки до крема для лица - в единственном экземпляре".

"Новость дня – сокращен комендантский час - был с 23.00до 5.00, а теперь - с 1.00 до 5.00. В Интернете выложили сообщение, но пока официально не объявили. Молодежь очень рада, мол, ура, будем гулять наконец-то. И вообще всех это порадовало, т. к. были частые случаи, что и мужчин, и женщин, и молодежь в 23.05 или даже в 22.55 у подъезда дома забирали в полицию или куда-то там до утра, а утром родственники приходили, удостоверяли личность, только тогда отпускали. А недавно, коллега мужа рассказал: за то, что нарушил комендантский час и попал в отделение – платишь то ли госпошлину то ли штраф, типа за обслуживание – 37 рублей".

"С этого четверга все СМИ - газеты Медиа Холдинга Министерства информации и коммуникаций, в том числе и «Макеевский рабочий» дорожают на 5 рублей в рознице, подписка пока остается чуть дешевле, и то только потому, что надо вносить изменения в каталог печатных изданий".

"За выдачу дубликатов утерянных документов до войны платили 10-15 грн., а сейчас – 200-250 рублей как минимум"…

Знакомая из Пенсионного фонда Донецка рассказывает, что украинская сторона и днр-ская регулярно обмениваются "делами" переселенцев. Теми, кто там и здесь получают социалку, пенсии. Ну в 14-м и в начале 15-го года было несколько репортажей на украинском тв. Даже расследования делали. Потом я не помню чтобы сми рассказывали. А люди делятся своими историями. Если бы один-два случая, то еще как-то ладно. Но подобных рассказов множество. Тётка из паспортного стола в Калининском районе Донецка рассказала что молодая женщина ни разу не выезжавшая в Мариуполь (по словам самой женщины) уже четыре года получает соц помощь на себя и ребенка в Мариуполе. Вызвали ее вчера в паспортный стол, показали "дело" которое передала мариупольская сторона (каким образом передали???), паспортные данные верные, данные на ребенка верные, но это "двойник", сама женщина линию разграничения за последние три года не пересекала. И днр-ский пенсионный фонд сейчас делает индексацию пенсий - те кто получает на украинской стороне, здесь будут "урезаны". Пока это на уровне разговоров. Понятно, что официально пенсионный фонд Украины будет отрицать обмен информацией. Но неофициально он присутствует"…

"Люди не верят в то, что Украина хоть что-то сделает для примирения и реинтеграции. Считают, что нынешней украинской власти выгодно продолжать войну. В то, что Порошенко изберут на второй срок многие не верят (здесь по российским каналам идет активная анти-порошенковская пропаганда), при этом так же не верят что новый президент будет заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе. Многие считают, что этот конфликт затянется на несколько десятилетий. Те с кем я общалась называют себя жителями Донбасса. Ни России, ни Украины. Это ярко видно на бытовой уровне. Мамочки новорожденных оформляют помощь и в днр и в Украине "мы с мужем всю жизнь платили налоги в украинскую казну, поэтому заберем социалки по максимуму сколько сможем". Тоже самое пенсионеры. Самой уязвимой социальной группой оказались люди среднего возраста, те кому сорок, пятьдесят. Это было понятно ещё в 14-м году. Когда они остались без работы. Гуманитарка им была не положена по возрасту, а работы нет"…

"Из нашей школы в этом году в Украину поехали сдавать ЗНО только три выпускника из 35. Учителя знают и помогают подготовиться таким школьникам. Ни родители, ни дети не скрывают что сдают ЗНО в Украине и планируют поступать в Украину. Проблема у старшеклассников в получении украинского паспорта. Чтобы выехать на украинскую территорию и получить паспорт нужны деньги как минимум на две недели жизни на украинской территории - средний срок оформления паспорта. И на дорогу туда и обратно. У родителей нет денег. И многие 16-ти летки ходят без украинского паспорта. Никто из детей и родителей не скрывает что ребенок получил или планирует получить украинский паспорт. Более того, после получения на украинской территории, ребенок приходит в паспортный стол в Донецке и там фиксируют что у него есть еще один документ. При этом никто в украинском паспорте никаких пометок не ставит, как любят об этом писать украинские сми. Хотя, конечно, по сути это тотальный контроль школьников и студентов".

"Украинские каналы на аналоговом есть во всех районах Донецка. Как минимум 1+1 и 5 канал. На спутниковом вообще все украинские каналы. Включая киевские. "ОстроВ" большинство провайдеров блокируют, по крайней мере у нас в центре. Власти вас не любят. Но сами читают. Особенно им нравится, когда вы кого-то из их коллег песочите, или Захарченко. Так что больше юмора!"

"Цены в кафешках такие же как в Киеве, только рублях".

"Ассортимент в продуктовых не очень. Украинские продукты есть. Вода, сладости. Молочка местного изготовления. Мясо местное. Овощи местные (убогие, лучше на рынке брать).

"Общественный транспорт после семи вечера ходит очень плохо - большие разрывы. И маршрутки и троллейбусы с трамваями всегда заполнены людьми. Разного возраста. При этом на улицах людей не много. Ощущения что улицы полупустые. Машин вроде на парковках много и вдоль дорог. А на проезжей части мало".

"Стоимость проезда в маршрутках по городу 8-9 рублей. Трамвай, троллейбус пока 3 рубля. Пенсионный фонд планирует индексацию. Пенсионеры у которых низкая пенсия будут получать проездной на общественный транспорт в пенсионном фонде, а те у кого высокая (двойная пенсия с Украиной) будут оплачивать. Пенсионеры в ожидании повышения стоимости проезда…

Вот так и живем…"