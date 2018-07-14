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Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
По сообщению пресс-служба «Укрзализныци», скоростной поезд № 712/711 Киев — Константиновка — Киев 13 и 15 августа будет курсировать по измененному маршруту. Причины этого кроются в ремонте железобетонных мостов между Полтавой и Лозовой.
Железнодорожники сообщают, что 13 августа поезд № 712/711 Константиновка — Киев отправится из Константиновки в 13:48 и прибудет в Киев в 23:36. По маршруту следования поезд прибудет на станции Лозовая в 15:21-15:31, Днепр-Главный — в 17:18-17:28.
А 15 августа поезд № 712/711 Киев — Константиновка отправится из Киева в 7:06 и прибудет в Константиновку в 16:19 с остановками на станциях Днепр-Главный (12:40-12:50) и Лозовая (14:39-14:50).
14 августа скоростной поезд №712/711 Киев— Константиновка — Киев отправлением из Киева и Константиновки курсировать не будет
Теги: Донбасс, Киев, Константиновка, поезд, маршрут
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