Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают

14.07.2018 20:41

Россияне, купившие квартиры во временно оккупированном Донецке, срочно уезжают.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В 2015-2017 годах во временно оккупированном Донецке россияне, прельщенные пропагандой и дешевизной недвижимости, начали скупать квартиры и дома. Однако, как сообщают дончане, в последнее время, на фоне появившейся информации о затоплении шахт и экологической катастрофе, а также, столкнувшиеся с вооруженными боевиками и услышавшие настоящие обстрелы, срочно покидают Донецк и возвращаются в РФ.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«#Донецк россиянин, купивший в 2017 г квартиру в соседнем доме — сбежал в рашу. Напоследок порадовал соседей перлом: «Ваше днр — радиоактивная помойка, набитая оружием и д…… ми»».

«Это же надо иметь мозги какого уровня, чтоб поехать из России и купить квартиру в ДНР или ЛНР? Это как взять свои деньги и бросить в топку. Лучше бы в детдом отдал!»,

«В 2017 да еще и через призму ТВ-брехни все выглядело довольно шоколадно: квартиры в Донецке дешевые, город чистенький, сдают в аренду отжатые магазины и офисы (с оборудованием). И был шанс стать какой-нибудь днровской областью россии».