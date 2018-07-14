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В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы
14.07.2018 13:10
Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что сегодня в городе полностью исчезли российские ТВ каналы и ТВ каналы «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня жители временно оккупированной Горловки обнаружили, что прекратилось вещание российских телеканалов, телеканалов «ДНР» и телеканала боевиков «ДНР» «Оплот». Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«#Горловка А меня кто-то читает в Украине? Сегодня из 8 аналоговых — ни одного российского и нет «АпЛоТа», очень много цифровых и все Украинские)»,
«Ок»,
«Это хорошо».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, телеканалы, ДНР
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