В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона

14.07.2018 15:16

Новая зона отчуждения, непригодная для жизни, может появиться на Донбассе. Безрассудные поступки главарей так называемых «Л/ДНР» имеют первые последствия: участились обращение жителей региона с жалобами на отравление.

Затопление шахт вызвали просачивание химических и радиоактивных веществ в подземные воды. Как результат идет отравление воды в регионе, а попадание таких веществ в крупные реки увеличивают радиус поражения в разы. Уже сейчас мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала значительное превышение концентрации азота и фосфора в реках Кальмиус, Кальчик, Северский Донец и Клебан-Бык. Стоит отметить, что Северский Донец является главным источником питьевой воды для Донецкой и Луганской областей.

Помимо проблем с питьевой водой, происходит оседания грунтов и выталкивание водами взрывоопасных веществ ближе к поверхности, что увеличивает опасность взрывов.

Вся сложившаяся ситуация может привести к значительным человеческим жертвам и создании новой зоны отчуждения. Но что делают власти ЛДНР? Они тщательно скрывают данный факт, создавая повод не беспокоится. Так активно распространяется новость, что в городах «ДНР» увеличен суточный объем подачи воды. Даже если это и правда, увеличение объемов перекачиваемой воды значительно ускоряет распространение отравленной воды по региону.

В связи с этим украинская сторона организовала обеззараживание транспортных средств на КПВВ силами ГСЧС и армейскими подразделениями химической защиты.

Источник Ведомости Донбасса.