- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы13:10
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой12:30
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- Наемники "ДНР" раскрыли вранье Путина по Донбассу: президента России в Сети сдали свои11:44
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем10:10
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июля09:11
- В Докучаевске на здании «мэрии» висит траурная лента. Жители озадачены08:49
«Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
Игорь Безлер с позывным Бес был полевым командиром горловских боевиков в 2014 году. Побывав в оккупированном городе спустя 4 года, он был поражен состоянием города. Об этом боевик сообщил на странице своей жены в социальной сети.
По мнению боевика, в плачевном состоянии Горловки виновны оккупационные власти так называемой «ДНР».
«Все горловские и енакиевские шахты на момент 1 ноября 2014 года были в рабочем состоянии, — заявил боевик. — На данный момент тупое и бездарное руководство „ДНР“ сделало все, чтобы эти предприятия были уничтожены. Я не знаю, про какой миллион тонн угля рассказывал безмозглый Захарченко, но шахтное оборудование порезано на металл. Туда же ушли шахтные кабели, вырезаны главные вентиляционные установки, глубинные насосы для откачки грунтовых вод, режутся копры».
Также Игорь Безлер заявил, что преступлением является затопление шахты «Юнком» в Енакиево и сообщил, что на концерне «Стирол» боевики похитили 800 килограмм платиновой сетки, которая необходима для работы предприятия.
«Не думаю, что у „республики“ найдутся средства и возможности купить такую платиновую сетку, чтобы запустить предприятие, — заявил боевик. — Руководящие уроды давно все продали, пропили, накупили „Бентайго“ и домишек с катерами в Седово».
По словам полевого командира, боевиками был разграблен и цех готовой продукции, а также вывезено оборудование модельного цеха на горловском машзаводе им. Кирова.
«Что еще не распилили и не разграбили в республике? — пишет боевик. — Меня спросили, как я отношусь к Захарченко, мой ответ краток — мразь. Могу сказать, что это мразь в кубе. Все что я увидел — это лишь маленькая вершина айсберга разграбления и уничтожения потенциала территории «ДНР».
Источник: ИА «Вчасно»
Теги: Донбасс, Горловка, Захарченко, грабеж
- Смертельный случай на КПВВ "Майорское": Захарченко обвинил ВСУ в терроризме
- ДНРовцы усиленно ремонтируют трассу Донецк - Горловка
- Новые автобусы Горловки ждут главаря "ДНР"
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Мощная победа ВСУ под Горловкой: боевики потеряли еще один поселок, пока Захарченко отмечал 9 мая
- Захарченко прячется от людей за своей вооруженной до зубов охраной
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы13:10
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой12:30
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- Наемники "ДНР" раскрыли вранье Путина по Донбассу: президента России в Сети сдали свои11:44
- Боевики «ЛНР» вербуют новых «добровольцев» с собственным транспортом10:25
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем10:10
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июля09:11
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы13:10
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой12:30
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- Украине грозит "принуждение к миру" - Владимир Жемчугов11:17
- Врачи рассказали, почему опасно спать без подушки09:55
- Трампу предложили крупную сделку с Россией: какова роль Украины08:08
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- В Украине запретили популярный препарат от отравления22:11
- Названы уникальные свойства арбуза16:38
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»
- Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение