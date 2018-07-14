Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем

14.07.2018 10:10

Жители оккупированной части Донецкой области в социальных сетях сообщают о странных симптомах, которые отмечаются у большинства жителей «республики».

Дончане пишут, что пока неясно с чем связано недомогание — с повышенным уровнем радиации, психосоматическими расстройствами или чем-то другим. В комментариях пользователи пишут:

«Радиация или нет. психосоматика там или питание плохое. НО! В Донецке ОЧЕНЬ многие жалуются на плохое самочувствие, ломоту в костях, апатию, слабость, быструю утомляемость и пр… Как-то так…»

«Знакомый проктолог в Донецке говорит о многочисленных жалобах на боли в кишечнике и прямой кишке у относительно молодых людей (до 35). Физически здоровые. Психосоматические причины. Спазмы. Причина место и условия жизни».

«Если молодые страдают, то старики просто мрут как мухи»

«Так такая же херня и на ленере творится с людьми»

«К этому, как я уже писал, как минимум вдвое и то и в трое увеличилось количество психических расстройств»

«Это депрессия»

«Правда. Постоянное состояние на грани, ты тупо каждую минуту натянут как струна= пи. ец нервам. А в итоге и здоровью.»

Источник ДонПресс