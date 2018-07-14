- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы13:10
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой12:30
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- Наемники "ДНР" раскрыли вранье Путина по Донбассу: президента России в Сети сдали свои11:44
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем10:10
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июля09:11
- В Докучаевске на здании «мэрии» висит траурная лента. Жители озадачены08:49
Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
Жители оккупированной части Донецкой области в социальных сетях сообщают о странных симптомах, которые отмечаются у большинства жителей «республики».
Дончане пишут, что пока неясно с чем связано недомогание — с повышенным уровнем радиации, психосоматическими расстройствами или чем-то другим. В комментариях пользователи пишут:
«Радиация или нет. психосоматика там или питание плохое. НО! В Донецке ОЧЕНЬ многие жалуются на плохое самочувствие, ломоту в костях, апатию, слабость, быструю утомляемость и пр… Как-то так…»
«Знакомый проктолог в Донецке говорит о многочисленных жалобах на боли в кишечнике и прямой кишке у относительно молодых людей (до 35). Физически здоровые. Психосоматические причины. Спазмы. Причина место и условия жизни».
«Если молодые страдают, то старики просто мрут как мухи»
«Так такая же херня и на ленере творится с людьми»
«К этому, как я уже писал, как минимум вдвое и то и в трое увеличилось количество психических расстройств»
«Это депрессия»
«Правда. Постоянное состояние на грани, ты тупо каждую минуту натянут как струна= пи. ец нервам. А в итоге и здоровью.»
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, здоровье, проблемы, ОРДО
- Названы возможные признаки проблем со щитовидкой
- Что происходит с организмом, если вы сидите по 12 часов в день
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем
- Які проблеми з обличчям викликає ваш телефон
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы13:10
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой12:30
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- Наемники "ДНР" раскрыли вранье Путина по Донбассу: президента России в Сети сдали свои11:44
- Боевики «ЛНР» вербуют новых «добровольцев» с собственным транспортом10:25
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем10:10
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июля09:11
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона15:16
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- Письма оттуда. Жизнь в оккупации. Что нового14:36
- «Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»14:11
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы13:10
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой12:30
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- Украине грозит "принуждение к миру" - Владимир Жемчугов11:17
- Врачи рассказали, почему опасно спать без подушки09:55
- Трампу предложили крупную сделку с Россией: какова роль Украины08:08
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- В Украине запретили популярный препарат от отравления22:11
- Названы уникальные свойства арбуза16:38
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»
- Боевиков «ДНР» в Донецке повезли в областное инфекционное отделение