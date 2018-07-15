Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от страны-агрессора объяснить мировому сообществу, почему она блокирует вопрос введения миротворческих сил ООН на оккупированные украинские территории.

Несмотря на то что Москва подписала Будапештский меморандум и якобы выступает гарантом безопасности Украинского государства, Кремль вставляет палки в колеса, когда речь заходит о миротворческой миссии. Лицемерие российской стороны раздражает украинского гаранта, в связи с чем он призвал Россию объяснить миру, почему она против миротворцев, передает «Диалог.UA» со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

Он добавил, что миротворческие силы ООН призваны не возвращать Украине суверенитет, а

обеспечить мир на захваченном Донбассе, остановив кровопролитие, и вывести

войска агрессора с украинской земли.

Источник: http://lugradar.net