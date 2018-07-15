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В Донецке обещают падение местной мобильной связи
На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области т.н. «ДНР» прогнозирует отсутствие связи местного мобильного оператора «Феникс». Об этом сообщают Донецкие новости со ссылкой на т.н. «минсвязи ДНР».
«Из-за грозы по всей территории ДНР могут наблюдаться перебои со связью Феникс, связанные с отключением электричества и авариями на линии электропередач», — говорится в сообщении.
Пользователи социальных сетей иронически отнеслись к данному сообщению.
- Александр: «Последние 3 года? Я думал откуда эти постоянные бока со связью»;
- Андрей: «Не знаю как в ДНР, но в Горловке с фениксом и без грозы наблюдаются перебои»;
- Сергей: «Она и при хорошей связи не работала».
Как сообщалось ранее, после восстановления 27 апреля в т.н. «ДНР» сигнала украинского мобильного оператора Vodafone (на неподконтрольных Украине территориях — МТС) существенно ухудшилось качество связи т.н. «республиканского» оператора «Феникс». В частности, жители Донецка и Енакиево жаловались на работу оператора по состоянию на конец мая. Также они оценили качество сети 3G «Феникса», которую в т.н. «ДНР» запустили в середине марта — негативные отзывы связаны с тем, что сеть доступна в единичных районах, как Донецка, так и иных городов.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, мобильная связь, ДНР
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