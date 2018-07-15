В Донецке обещают падение местной мобильной связи

15.07.2018 12:26

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области т.н. «ДНР» прогнозирует отсутствие связи местного мобильного оператора «Феникс». Об этом сообщают Донецкие новости со ссылкой на т.н. «минсвязи ДНР».



«Из-за грозы по всей территории ДНР могут наблюдаться перебои со связью Феникс, связанные с отключением электричества и авариями на линии электропередач», — говорится в сообщении.



Пользователи социальных сетей иронически отнеслись к данному сообщению.

Александр: «Последние 3 года? Я думал откуда эти постоянные бока со связью»;

Андрей: «Не знаю как в ДНР, но в Горловке с фениксом и без грозы наблюдаются перебои»;

Сергей: «Она и при хорошей связи не работала».

Как сообщалось ранее, после восстановления 27 апреля в т.н. «ДНР» сигнала украинского мобильного оператора Vodafone (на неподконтрольных Украине территориях — МТС) существенно ухудшилось качество связи т.н. «республиканского» оператора «Феникс». В частности, жители Донецка и Енакиево жаловались на работу оператора по состоянию на конец мая. Также они оценили качество сети 3G «Феникса», которую в т.н. «ДНР» запустили в середине марта — негативные отзывы связаны с тем, что сеть доступна в единичных районах, как Донецка, так и иных городов.

Источник: http://zi.dn.ua