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Архив - Донецкая область

В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения

15.07.2018 08:45
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В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения

На КПВВ «Майорское» в Донецкой области провели тренировку по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера. 

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

Спасатели отработали проведение радиационного контроля граждан и транспортных средств, пересекающий контрольный пункт, а также порядок совместных действий в случае обнаружения радиационного загрязнения транспортных средств.

«Целью проведения тренировок была отработка взаимодействия и совместных действий сил и средств, привлеченных к выполнению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации радиационного и химического характера», - отметили в ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

В целом в учениях приняли участие подразделения ГСЧС Украины, Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы и Государственной фискальной службы.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Донецкая область, радиация, учения
 
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