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18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание

16.07.2018 21:15
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18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание

18 июля на территории ОРДО для профилактики оборудования будет приостановлено телерадиовещание.

В пресс-службе «минсвязи ДНР» отметили: «В среду, 18 апреля, с 02:00 до 12:00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания ГП „Радиотелевизионный передающий центр“».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, телевидение, радио, ДНР, ОРДО
 
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