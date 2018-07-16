«2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады

16.07.2018 10:12

Сегодня утром жители оккупированных Донецка и Макеевки в социальных сетях сообщают о двух мощных взрывах, которые были сильно слышны на Заперевальной и в Червоногвардейском районе Макеевки.

По словам пользователей первый взрыв прогремел в 07:17, а второй в 07:35. Кроме того, люди сообщают, что слышны звуки боя:

«Макеевка» север 07.17 одиночный выход направление звука между Васильевкой и красным партизаном, думала показалось, 07.35 два выхода, направление то же калибр средний, не показалось… Довольно близко к городу»

» Макеевка» север то что поначалу «показалось» теперь похоже на бой, калибр меньше, направление звука между Васильевкой и красным партизаном 07.40»

«Утро сегодня громкое. Еще разок долбануло».

«район ДАП — «войнушка»

«FB 7−37 Гвардейка прослушала 2 очень мощных взрыва (с интервалом в 15 мин.) — Заперевальная тоже слышала»

«VK Марьинка «6:05 — после полуночи гром сменили бахи, которые вскоре затихли, но на рассвете они продолжились. Сейчас тихо»

«7.15 и 7.30 (примерно) по мощному баху. 7.30−7.40 небольшая канонада с участием стрелкотни между Спартаком и ЯБП».

#Донецк 7−35 щось гримкнуло на півночі

Источник: https://donpress.com