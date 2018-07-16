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«2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады
Сегодня утром жители оккупированных Донецка и Макеевки в социальных сетях сообщают о двух мощных взрывах, которые были сильно слышны на Заперевальной и в Червоногвардейском районе Макеевки.
По словам пользователей первый взрыв прогремел в 07:17, а второй в 07:35. Кроме того, люди сообщают, что слышны звуки боя:
«Макеевка» север 07.17 одиночный выход направление звука между Васильевкой и красным партизаном, думала показалось, 07.35 два выхода, направление то же калибр средний, не показалось… Довольно близко к городу»
» Макеевка» север то что поначалу «показалось» теперь похоже на бой, калибр меньше, направление звука между Васильевкой и красным партизаном 07.40»
«Утро сегодня громкое. Еще разок долбануло».
«район ДАП — «войнушка»
«FB 7−37 Гвардейка прослушала 2 очень мощных взрыва (с интервалом в 15 мин.) — Заперевальная тоже слышала»
«VK Марьинка «6:05 — после полуночи гром сменили бахи, которые вскоре затихли, но на рассвете они продолжились. Сейчас тихо»
«7.15 и 7.30 (примерно) по мощному баху. 7.30−7.40 небольшая канонада с участием стрелкотни между Спартаком и ЯБП».
#Донецк 7−35 щось гримкнуло на півночі
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, взрыв, обстрелы
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