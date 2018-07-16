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Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ
16.07.2018 12:00
За минувшие сутки боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего ранен один военнослужащий.
Отмечается, что оккупанты проявляли активность по всей линии соприкосновения и вел огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковка. В районе Гнутово применялся 82-мм миномет.
В украинской разведке отметили, что ответным огнем ВСУ один боевики уничтожен, еще один ранен.
С начала текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции украинских защитников у Светлодарска, Марьинки, Гнутово и Водяного.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
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