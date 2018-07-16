Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ

16.07.2018 12:00

За минувшие сутки боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего ранен один военнослужащий.

Отмечается, что оккупанты проявляли активность по всей линии соприкосновения и вел огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковка. В районе Гнутово применялся 82-мм миномет.

В украинской разведке отметили, что ответным огнем ВСУ один боевики уничтожен, еще один ранен.

С начала текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции украинских защитников у Светлодарска, Марьинки, Гнутово и Водяного.

Источник: https://donpress.com