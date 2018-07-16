Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу

16.07.2018 16:20

Есть ряд условий, которые даже не подлежат обсуждению по Крыму и Донбассу

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "красные линии" в презентованном ранее плане по освобождению Донбасса – положения, по которым не может быть никаких компромиссов, а только безоговорочное выполнение, передает пресс-служба МВД.

"Красные линии" в деоккупации Донбасса

Изменение государственного устройства Украины. Нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству.

Государственная граница Украины должна быть полностью подконтрольный Государственной пограничной службе по всей ее протяженности. Миротворцы ООН являются лишь гарантией Обеспечения такого контроля и наблюдателями, которые мониторят отсутствие провокаций со стороны РФ.

Жители деокупованих территорий Донбасса являются гражданами Украины, которые находятся в сфере юрисдикции украинской юстиции и подчиняются законам Украины.

Не может быть предметом дискуссии стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО.

Легитимизация аннексии Крыма также не может быть предметом обсуждения. "Мы вам вернем оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма" – неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем говорить", – говорит Аваков.

Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины. "Те, у кого на руках кровь убитых мирных жителей и украинских солдат, кто организовывал захват власти, руководил массовыми убийствами и погромами – не подлежат амнистии. Наша главная задача – найти компромиссы в границах "красных линий", отстоять принципиальные позиции и договориться о рамках международной переговорной группы о четком плане по возвращению и возрождению наших территории", – сказал министр.

Ранее глава МВД рассказывал, кто будет освобождать Донбасс. Он уверен, что для осуществления такой операции не нужны 40 тысяч миротворцев, а достаточно будет двух тысяч полицейских.

Источник: https://www.segodnya.ua



