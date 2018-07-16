Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь

16.07.2018 18:00

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море. Об этом он сказал во время посещения военных учений "Си Бриз-2018", передает пресс-служба президента, пишет УНИАН.

По его словам, после оккупации Россией Крыма обстановка в черноморском регионе крайне напряженная и РФ постоянно увеличивает свои военное группировки на оккупированных территориях.

Порошенко также добавил, что в последнее время значительно усилено присутствие российской группировки в Азовском море.

"Россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр в Азовском море кораблей, следующих в украинские порты. Причем, как под украинским флагом, так и иностранные", - рассказал он.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии, атаки на другие порты Азовского моря", - заявил президент.

Именно поэтому, по его мнению, очень важна боеготовность Военно-морских сил Украины. Он отметил, что совместные учения украинских военных с коллегами из НАТО и с союзниками по безопасности в Черноморском регионе способствуют возрождению ВМС Украины.

Источник: https://from-ua.com