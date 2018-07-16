В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера

16.07.2018 17:18

Происшествие случилось в воскресенье, 15 июля, на шахте «Добропольская». Сообщение о задымлении на пульт службы спасения поступило в 20:26.



Как сообщает пресс-служба областной Государственной службы чрезвычайных ситуаций, возгорание произошло на конвейерном кверхшлаге на горизонте 450 метров. На месте происшествия работали пять отделений военизированного горноспасательного отряда.



Задымление было вызвано трением конвейерной ленты о раму. Работы на участке приостановлены. Работы на остальных участках возобновились ближе к утру понедельника – в 3:38.



На момент возгорания в шахте находилось 244 человека. К счастью, происшествие обошлось без погибших и пострадавших.

Источник: http://zi.dn.ua