Последние новости раздела
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера17:18
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал16:58
- Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу16:20
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово16:00
- Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства13:38
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера
16.07.2018 17:18
Происшествие случилось в воскресенье, 15 июля, на шахте «Добропольская». Сообщение о задымлении на пульт службы спасения поступило в 20:26.
Как сообщает пресс-служба областной Государственной службы чрезвычайных ситуаций, возгорание произошло на конвейерном кверхшлаге на горизонте 450 метров. На месте происшествия работали пять отделений военизированного горноспасательного отряда.
Задымление было вызвано трением конвейерной ленты о раму. Работы на участке приостановлены. Работы на остальных участках возобновились ближе к утру понедельника – в 3:38.
На момент возгорания в шахте находилось 244 человека. К счастью, происшествие обошлось без погибших и пострадавших.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Доброполье, шахта, пожар, конвейер
Читайте также:
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера17:18
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал16:58
- Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу16:20
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово16:00
- Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства13:38
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
- Названы типичные ошибки приготовления пищи, провоцирующие болезни22:43
- Любимчик миллионов женщин впервые стал отцом. 22:18
- Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море21:50
- Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина21:33
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину21:00
- Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение20:48
- Отказ от мелочи: куда украинцам девать оставшиеся монеты20:30
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Названы типичные ошибки приготовления пищи, провоцирующие болезни22:43
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Названы домашние вещи, от которых срочно нужно избавляться12:20
- Врачи рассказали, как меньше потеть11:28
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона