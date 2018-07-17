Атуальная информация для пересекающих КПВВ сегодня, 17 июля

17.07.2018 08:55

Информация от погранслужбы Украины

По состоянию на утро 17 июля, очереди на КПВВ на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута нет авто, в Горловку 50.

Марьинка в сторону Курахово 5 авто, в Донецк 50.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 5 авто, в Донецк 40.

Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 10.

Всего за прошлые сутки через пункты пропуска проследовало 42,3 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Информации от очевидцев пока нет.

Источник Знамя индустрии.