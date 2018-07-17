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Архив - Донецкая область

Атуальная информация для пересекающих КПВВ сегодня, 17 июля

17.07.2018 08:55
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Атуальная информация для пересекающих КПВВ сегодня, 17 июля

Информация от погранслужбы Украины
По состоянию на утро 17 июля, очереди на КПВВ на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута нет авто, в Горловку 50.
Марьинка в сторону Курахово 5 авто, в Донецк 50.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 5 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 10.
Всего за прошлые сутки через пункты пропуска проследовало 42,3 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
Информации от очевидцев пока нет.

Источник Знамя индустрии.



Теги: Донбасс, очередь, очевидец, КПВВ
 
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