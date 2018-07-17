Боевики начали расстреливать друг друга из-за долгов – подробности

17.07.2018 17:59

Российский военный, воевавший на стороне боевиков "Л/ДНР", не успел сдаться украинским военным и был расстрелян своими "товарищами". Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" продолжают нести потери на передовой Донбасса, при этом наемники гибнут не только вследствие боевых действий, но и после внутренних разборок. В пресс-службе сообщили, что боевики не стали забирать тело своего расстрелянного "товарища", вместо них это сделали украинские военные, которые перевезли тело в Мариуполь.

Сообщается, что боевик имел проблемы финансового характера, из-за чего он хотел сдаться украинским военным, однако был застрелен своими "сослуживцами" в районе мариупольской линии разграничения. Как оказалось, боевики не простили ему долг и расстреляли его со спины. Это не первый подобный случай самоуправства в рядах боевиков.