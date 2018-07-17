Боевики убили наемника РФ при попытке сдаться бойцам ВСУ

17.07.2018 16:19

Боевики ОРДО застрелили российского наемника при попытке сдаться украинским военнослужащим.

Пресс-центр операции ООС сообщает, что ночью на Мариупольском направлении боевик пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украины территорию, передает donpress.com.

В разведке заявили, что у оккупанта были проблемы финансового характера.

В штабе добавили: «Однако добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные „кредиторы“ выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца. С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты, из состава Объединенных сил, тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя».