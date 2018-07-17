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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоразведки «ТОРН»

17.07.2018 16:01
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Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоразведки «ТОРН»

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса используют комплексы радиоразведки «ТОРН» и другое вооружение вблизи жилых домов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «13 июля в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил грузовик военного типа (КамАЗ-4310) с антенной (по оценке, от комплекса радиоразведки «ТОРН»), стоявший вблизи гражданского дома неподалеку от н. п. Новогригоровка (61 км к северо-востоку от Донецка).

В тот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал боевую бронированную машину (неустановленного типа) вблизи н. п. Новоласпа (50 км к югу от Донецка)».
Кроме того, «14 июля мини-БПЛА СММ обнаружил БТР-80 рядом с н. п. Славяносербск (28 км к северо-западу от Луганска) и 2 боевые бронированные машины (неустановленного типа) неподалеку от н. п. Смелое (31 км к северо-западу от Луганска). 15 июля команда Миссии видела неподвижную боевую бронированную машину (типа БМП) около н. п. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска) и БТР-80 в жилом районе Долгого».



Теги: Россия, Донбасс, разведка, комплексы, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, военная техника, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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