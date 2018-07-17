Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Частная компания возводит государственную вышку в Донецкой области

17.07.2018 18:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Частная компания возводит государственную вышку в Донецкой области

Новую телевышку возводят в Горняке Донецкой области для развития украинского телерадиовещания в регионе, - пишет издание Медианяня.

Высота новой вышки состави 170 метров, закончить строительство планируют 24 августа, ко Дню Независимости Украины.

Возводит вышку частная волынская компания «Телесети Украины», связанная с гендиректором государственного Концерна РРТ Петром Семереем.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, День Независимости, телерадиокомпания, телевышка, Горняк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх