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Архив - Донецкая область

Цинизм оккупационных «властей ДНР»

17.07.2018 21:14
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Цинизм оккупационных «властей ДНР»

Главари боевиков «ДНР» и российские оккупанты не просто переписывают историю «на ходу», а делают циничные заявления, в которых сами же и путаются.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главари боевиков «ДНР» и российские оккупанты не просто переписывают историю «на ходу», а делают циничные заявления, в которых сами же и путаются. Так, сегодня в «ДНР» отмечают 4-ю годовщину «сбитого Боинга».

По поводу этого «события» один из главарей боевиков «ДНР» Сергей Завдовеев, сделал следующее заявление: «Четыре года назад в небе над Донецком (???!) потерпел крушение…». Затем Завдовеев заявил, что «авиалайнер выполнявший рейс из Аместердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение около села Грабово».

Остается гадать, сколько сбитых Боингов имел в виду Завдовеев и не рассматривает ли он понятия «сбитый Боинг» и «авиалайнер выполнявший рейс из Аместердама в Куала-Лумпур», как «Зорина и Шкиряка». Впрочем, это не первый факт того, как оккупационные «власти ДНР» пытаются переписать историю.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Боинг, оккупация, ДНР, боевики, Грабово
 
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