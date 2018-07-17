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Цинизм оккупационных «властей ДНР»
Главари боевиков «ДНР» и российские оккупанты не просто переписывают историю «на ходу», а делают циничные заявления, в которых сами же и путаются.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главари боевиков «ДНР» и российские оккупанты не просто переписывают историю «на ходу», а делают циничные заявления, в которых сами же и путаются. Так, сегодня в «ДНР» отмечают 4-ю годовщину «сбитого Боинга».
По поводу этого «события» один из главарей боевиков «ДНР» Сергей Завдовеев, сделал следующее заявление: «Четыре года назад в небе над Донецком (???!) потерпел крушение…». Затем Завдовеев заявил, что «авиалайнер выполнявший рейс из Аместердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение около села Грабово».
Остается гадать, сколько сбитых Боингов имел в виду Завдовеев и не рассматривает ли он понятия «сбитый Боинг» и «авиалайнер выполнявший рейс из Аместердама в Куала-Лумпур», как «Зорина и Шкиряка». Впрочем, это не первый факт того, как оккупационные «власти ДНР» пытаются переписать историю.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Боинг, оккупация, ДНР, боевики, Грабово
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