«Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко

17.07.2018 08:07

Главарь «ДНР» Александр Захарченко в пьяном виде расстрелял гражданку России.

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский на своем telegram-канале «Золото Скифа» предъявил претензии российскому пропагандисту Семену Пегову и написал: «Сема-Сема, мастер ты слова. Это ж надо так просто случайно забрести на стрельбище и встретить там пристреливающего охотничьи винтовки Захарченко. А он по людям стрелял? Любит это дело, когда в умате. Гражданку России замочил в пьяном виде».

Также, Ходаковский уточнил: «Не писал ты об этом, не любишь ты гражданок России, зато любишь бабки, которые Захарченко намутил из российской финансовой помощи».

Источник ДонПресс