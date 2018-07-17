Нынешний Донецк: Зазеркалье, в которое страшно возвращаться

17.07.2018 08:49

Переселенка из неподконтрольного украинскому правительству Донецка Инна Малашенко посетила неделю назад родной город и по возвращению опубликовала фото увиденного.

«Это ответ на комментарии [какой классный ныне Донецк]. Фото сделала неделю назад. Лично. Что бы ни говорили, это уже не тот город, что был раньше. Это зазеркалье, в которое страшно возвращаться. Я не выбирала ракурс. Мне самой было жутко от этой пустоты. Только шаг в сторону от бульвара Пушкина – и всё... город как будто вымер. Это мое мнение о городе, которого уже нет. Есть Донецк, но не тот, что был 4 года назад. Это мои фото недельной давности и мои чувства», – отметила Инна.

Переселенцы отреагировали по-разному на увиденное:

Максим Дудник: «Зато чистенько )))))»;

Алена Задорожная: «Да, людей маловато, но очень-очень чисто!»;

Влад Ганза: «Пустота, тишина… жутковато»;

Юлия Юханова: «Что вы со своей чистотой!!! Не могу понять, что – было грязно до этого? Город всегда "цвел" роскошью... чистотой само собой»;

Елена Зуб: «Первое впечатление при въезде в Донецк – будто город живет не своей, чужой жизнью. Перед этим не была 3 года дома. Не пожалела, что съездила домой. Успокоилась и больше не тянет»;

Николай Анфалов: «Это как сон, когда все вроде так, а вроде не так»;

Константин Правдин: «Гадить некому»;

Алена Беседа: «Людей будто стерли фотошопом. Эх...»;

Леся Узикова: «Это " чистенько " лишь подчеркивает безжизненность. Есть люди или нет – это теперь не важно. Это Зазеркалье!!»;

Юлиана Меркулова: «Просто ужас.... Упадок полный. Инвестиционного климата – 0»;

Сергей Дубовиков: «Очень грустно, и очень чисто во всем»;

Леся Изикова: «Все ездили за границу и возвращались в родной довоенный Донецк. И было нормально. А сейчас Донецк – печальное зрелище и полное отсутствие надежд на будущее»;

Алиса: «Уже четвертый год подряд один раз в полгода езжу домой. Люди есть, машины тоже, НО..! Представьте, что стоишь, смотришь на это движение, как едут машины, как ходят люди, а звука нет! Тишина мертвая! Стоишь как глухой. И не вдохнуть, не выдохнуть. Там нет атмосферы!»;

Юлиана Меркулова: «Там до войны было как в улике людей полно, с самого утра до поздней ночи. А теперь – одним словом можно назвать ДЫРА!»

«Простой вопрос – лучше стало? Очевидный ответ – нет! Возникает следующий вопрос – за каким хреном это все?», – констатирует Алексей Евсейчик.

Тем не менее, есть и те, кто пытается поддержать «веру в нынешний Донецк»:

Радмила: «У меня, там свекровь, родные, друзья. Да, многие выехали, но и многие остались. Не поверите, даже мама вернулась. Не может без родных стен. Да, пусто в городе, но не до такой степени! Не обижайте оставшихся людей в городе. Они не виноваты»;

Алана Соско: «Еще ни один город и не одно государство не поднимались сразу с колен. Я же не имею ничего против ни Украины, ни республики. Главное, чтобы у нас было все хорошо, наших детей, родителей и близких. А власти, которые рвут эту землю и не могут никак набить свои карманы зелеными, пусть хоть глотки друг другу перегрызут! Это все на их совести»;

Наталье Орле: «Странно, а у нас город полон людей и детей, все живут своей жизнью, не нужно так омрачать Донецк»;

Виктория Касянчук: «Да возле "Континента" припарковаться негде. В "Континенте" банкомат банка ДНР (один из очень немногих), там очередь человек по 50 каждый день. На "Южном" яблоку упасть негде – сколько людей. Хотя лица этих людей вас не порадуют»;

Наталья: «2 месяца была в Донецке. Только приехала. Людей – тьма, центр забит людьми, машинами. Пару раз в пробке даже стояли)) Не сгущайте краски»;

Марина Прокопенко: «Простите, конечно, но что вы хотите там увидеть? Время идет, люди живут, как могут. И не так в Донецке все ужасно, как любят некоторые показывать в своих печальных постах. Да, теперь все по-другому и, думаю, вряд ли когда-нибудь уже изменится. Ведь меняются, к сожалению, сами люди, их отношение ко всему, к Украине в частности. Мне очень жаль, что так происходит, но именно это самый страшный факт, а не пустые улицы в определенное время суток»;

Ксения Лийченко: «Живем, ездим, ходим, улыбаемся, когда это в тему, а не как вы, чтобы жить по съемным квартирам, платить коммуналку нереальную и думать купить какой дешевле хлеб! Мой совет всем сочувствующим патриотам того Донецка, живите там, где 4 года обитаете и оставьте в покое наш город и людей живущих в нем».

«Эти очереди возле банкомата "банка дыныры" я сама прекрасно помню, потому что поблизости других-то и нет. А зачем? То ли дело в Днепре или в Харькове – и банки разные, и банкоматов масса. Но это скучно. Надо, чтобы адреналин, чтобы квест каждый день. Если бы вы сказали, что в торговых точках того же "Континента" не протолкнуться – тогда да. А так – очереди – это признак "народности". Очереди помню – за молоком во дворе в 6 утра занимают, а машина в 8 приходит, очереди в аптеках, и очереди возле единственного в округе "банкомата". Ну, зато ведь без "биндер", верно? )) И никто не угнетает за "радной руцкий язык", а этого много значит», – выссазала свое мнение Виктория Панникова.

Источник Донецкие новости.