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Архив - Донецкая область

Одна из областей РФ намерена «объединиться» с ОРДЛО

17.07.2018 15:20
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Одна из областей РФ намерена «объединиться» с ОРДЛО

Губернатор Орловской области России Андрей Клычков подписал указ о создании рабочей группы «по интеграционному взаимодействию» с ОРДЛО в области культуры и экономического сотрудничества.

Так, Клычков заявил: «Культурные и деловые связи между людьми невозможно запретить. Наша задача — создать для людей комфортные условия… Мы просто систематизируем работу по социально-экономическому сотрудничеству, которая ведется с Донецкой и Луганской областями не первый год. И это сотрудничество мы не только не намерены сворачивать, а, напротив, будем развивать», передает donpress.com.

При этом он уточнил, что указ не затрагивает вопросы международного права: «Можно долго спорить о статусе двух этих регионов, но надо четко понимать, что статус — это юридическая категория, существующая на бумаге. А люди живут в реальном мире и хотят жить полноценной жизнью. Мы рассматриваем население „ЛНР“ и „ДНР“ как друзей и партнеров, они не должны находиться в изоляции».



Теги: экономика, Россия, Донбасс, культура, указ, сотрудничество, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, РФ
 
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